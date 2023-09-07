Прямой эфир

30 видов воды предлагают в баре Дубая. Как вам такое?

07 сентября 2023 17:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости ОАЭ. В Дубае появился необычный бар. С виду заведение ничем не отличается от сотен других, пока не заглянешь в меню. Там на выбор посетителям представлено 30 видов воды, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 видов воды предлагают в баре Дубая. Как вам такое?-1

Именно она основной, а иногда и единственный ингредиент этих так называемых блюд. Добиться такого разнообразия сотрудникам бара удалось благодаря системе фильтрации. Она способна также вводить в жидкость минералы.

30 видов воды предлагают в баре Дубая. Как вам такое?-4

Роя Джабари, директор бара:
Над нами многие смеются. Открытие бара вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые говорят: кто будет платить 100 долларов за бутылку?

30 видов воды предлагают в баре Дубая. Как вам такое?-7

В меню бара есть, например, вода с высоким содержанием магния или кальция. Эти напитки пользуются популярностью у спортсменов. Часто за ними заходят после тренировки.

# Необычное # Марина Кишкурно # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Старейший планетарий Земли может попасть в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
07 сентября 2023 17:08

Старейший планетарий Земли может попасть в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Пара из Буэнос-Айреса стала чемпионами мира по аргентинскому танго
07 сентября 2023 17:04

Пара из Буэнос-Айреса стала чемпионами мира по аргентинскому танго

Две панды отмечают день рождения в китайском зоопарке. Вот какой праздник устроили для медвежат
07 сентября 2023 17:02

Две панды отмечают день рождения в китайском зоопарке. Вот какой праздник устроили для медвежат