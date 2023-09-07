30 видов воды предлагают в баре Дубая. Как вам такое?

Новости ОАЭ. В Дубае появился необычный бар. С виду заведение ничем не отличается от сотен других, пока не заглянешь в меню. Там на выбор посетителям представлено 30 видов воды, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости ОАЭ. В Дубае появился необычный бар. С виду заведение ничем не отличается от сотен других, пока не заглянешь в меню. Там на выбор посетителям представлено 30 видов воды, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно она основной, а иногда и единственный ингредиент этих так называемых блюд. Добиться такого разнообразия сотрудникам бара удалось благодаря системе фильтрации. Она способна также вводить в жидкость минералы.
Роя Джабари, директор бара:
Над нами многие смеются. Открытие бара вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые говорят: кто будет платить 100 долларов за бутылку?
В меню бара есть, например, вода с высоким содержанием магния или кальция. Эти напитки пользуются популярностью у спортсменов. Часто за ними заходят после тренировки.