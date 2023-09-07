30 видов воды предлагают в баре Дубая. Как вам такое?

Новости ОАЭ. В Дубае появился необычный бар. С виду заведение ничем не отличается от сотен других, пока не заглянешь в меню. Там на выбор посетителям представлено 30 видов воды, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно она основной, а иногда и единственный ингредиент этих так называемых блюд. Добиться такого разнообразия сотрудникам бара удалось благодаря системе фильтрации. Она способна также вводить в жидкость минералы.

Роя Джабари, директор бара:

Над нами многие смеются. Открытие бара вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые говорят: кто будет платить 100 долларов за бутылку?