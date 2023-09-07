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Уничтожены деревни, поля и леса – в Греции приблизительно оценили ущерб от пожаров

07 сентября 2023 17:43
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Новости Беларуси. Лесные пожары в Греции обернулись катастрофическими последствиями для людей. Многим предстоит начинать все заново. Больше всех пострадали те, кто занимался выращиванием сельскохозяйственных культур и животноводством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уничтожены деревни, поля и леса – в Греции приблизительно оценили ущерб от пожаров-1

Во многих регионах страны были уничтожены целые деревни, а вместе с ними поля и леса. Также в пострадавших районах сгорела сельскохозяйственная техника и оборудование. В общей сложности в результате пожара было уничтожено более 800 м2. Это крупнейшее стихийное бедствие в Европе. Материальный ущерб от пожаров еще предстоит оценить. Однако уже понятно, что речь идет о миллионах, если не о миллиардах евро.

# Пожар # Новости Греции # Фотофакт

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