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В Праге в масштабных антитеррористических учениях задействовали несколько сотен человек

21 июня 2018 08:31
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Новости Чехии. В Праге прошли масштабные антитеррористические учения, крупнейшие за последние несколько лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Праге в масштабных антитеррористических учениях задействовали несколько сотен человек-1

Маневры проходили по определенному сценарию. Боевики якобы напали на одну из центральных веток метро. Сначала они открыли огонь по пассажирам, а затем взорвали бомбу. Задачей спецназа было ликвидировать террористов. Полицейские занимались эвакуацией людей, а медики – оказанием помощи раненым.

В общей сложности в учениях принимали участие несколько сотен человек.

# Терроризм # Фотофакт

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