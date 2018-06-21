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Дома и машины ушли под воду: юг США затопило из-за сильных ливней

21 июня 2018 08:24
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Новости США. На юг США обрушилась непогода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мощные ливни, которые не прекращаются уже много дней, вызвали разрушительные наводнения в штате Техас.

Дома и машины ушли под воду: юг США затопило из-за сильных ливней-1

Прибрежные районы погрузились под воду вместе с машинами и домами.

По данным метеорологов, затопления могут грозить еще пяти штатам. Службы спасения помогают жителям перебираться во временные убежища. Полиция перекрыла дороги для передвижения на потенциально опасных участках.

Дома и машины ушли под воду: юг США затопило из-за сильных ливней-4

Дома и машины ушли под воду: юг США затопило из-за сильных ливней-6

# Наводнение # Фотофакт

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