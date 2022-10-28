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В Праге митингуют против антироссийских санкций

28 октября 2022 14:37
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Новости Чехии. Недовольные последствиями антироссийских санкций чехи устроили массовую акцию протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жители Праги собрались на главной площади города, чтобы высказать свое отношение к происходящему.

В Праге митингуют против антироссийских санкций-1

После ограничений в сторону Москвы экономическая ситуация в Чехии стала напряженной. Резко выросли цены на продовольствие и энергоносители, а инфляция побила 30-летний рекорд. В случившемся люди обвиняют политиков. По мнению активистов, именно они усугубляют и без того мощный энергокризис. В связи с этим 28 октября на улицах чешской столицы требуют отставки премьера.

# Акции протеста # Петр Фиала # Новости Чехии # Фотофакт

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