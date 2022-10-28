В Праге митингуют против антироссийских санкций

Новости Чехии. Недовольные последствиями антироссийских санкций чехи устроили массовую акцию протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жители Праги собрались на главной площади города, чтобы высказать свое отношение к происходящему.

После ограничений в сторону Москвы экономическая ситуация в Чехии стала напряженной. Резко выросли цены на продовольствие и энергоносители, а инфляция побила 30-летний рекорд. В случившемся люди обвиняют политиков. По мнению активистов, именно они усугубляют и без того мощный энергокризис. В связи с этим 28 октября на улицах чешской столицы требуют отставки премьера.