Польша рассчитывает получить от Германии более триллиона долларов репараций

Польша рассчитывает получить от Германии более триллиона долларов за ущерб от Второй мировой войны. Полный перечень требований опубликован на сайте польского МИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно списку, Берлин должен компенсировать жертвам немецкой агрессии и оккупации причиненный вред и ущерб, а также вернуть активы и пассивы польских госбанков, разграбленных нацистами. Помимо материальных средств, Варшава планирует вернуть и культурные ценности и требует от Германии некогда украденные предметы искусства, которые до сих пор находятся в ФРГ.