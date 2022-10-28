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Польша рассчитывает получить от Германии более триллиона долларов репараций

28 октября 2022 14:27
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Польша рассчитывает получить от Германии более триллиона долларов за ущерб от Второй мировой войны. Полный перечень требований опубликован на сайте польского МИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Польша рассчитывает получить от Германии более триллиона долларов репараций-1

Согласно списку, Берлин должен компенсировать жертвам немецкой агрессии и оккупации причиненный вред и ущерб, а также вернуть активы и пассивы польских госбанков, разграбленных нацистами. Помимо материальных средств, Варшава планирует вернуть и культурные ценности и требует от Германии некогда украденные предметы искусства, которые до сих пор находятся в ФРГ.

# Международная политика # Фотофакт

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