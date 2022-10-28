Эксперты заявили о начале рецессии в экономике Германии

В первую очередь снижение экономических показателей связано с энергетическим кризисом. Негативно влияет на ситуацию и рост инфляции в стране. А также общее охлаждение на мировом рынке, которое отмечают специалисты немецкого института экономических исследований. В связи с этим в стране предрекают волну банкротства, которая накроет малые и средние предприятия. Хотя уже около 50 % компаний вынуждены сократить производство. Потери немецкой экономики в результате глобального кризиса оценивают примерно в 85 миллиардов долларов в год.