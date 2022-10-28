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Запасов хватит на 25 дней. В США заканчивается дизельное топливо

28 октября 2022 14:28
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Новости США. В США заканчивается дизельное топливо. Его запасов хватит всего на 25 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дефицит начался около месяца назад на северо-востоке страны, но сегодня охватил почти все штаты.

Запасов хватит на 25 дней. В США заканчивается дизельное топливо-1

Некоторые производители даже требуют предупреждать о намерении купить у них топливо, поскольку его может просто не быть на станции.

Дефицит спровоцировал рост и без того высоких цен. В итоге эту зиму американцы встретят с самыми низкими сезонными запасами дизельного топлива. Несмотря на это, Штаты не намерены сокращать экспорт. Он по-прежнему держится на уровне миллиона баррелей в неделю.

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

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