Запасов хватит на 25 дней. В США заканчивается дизельное топливо

Новости США. В США заканчивается дизельное топливо. Его запасов хватит всего на 25 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дефицит начался около месяца назад на северо-востоке страны, но сегодня охватил почти все штаты.

Некоторые производители даже требуют предупреждать о намерении купить у них топливо, поскольку его может просто не быть на станции.

Дефицит спровоцировал рост и без того высоких цен. В итоге эту зиму американцы встретят с самыми низкими сезонными запасами дизельного топлива. Несмотря на это, Штаты не намерены сокращать экспорт. Он по-прежнему держится на уровне миллиона баррелей в неделю.