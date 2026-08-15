В Польше хлебосольство теперь имеет привкус ксенофобии и подается верблюжьей порцией наплевательства. Две дамы, чья храбрость черпалась из бокала, набросились с оскорблениями на украинцев возле местного кафе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ход шли кулаки, плевки, стулья, уличные зонты и горшки с землей. Такой расширенный пакет социальных гарантий Варшава сегодня предлагает тем, кто имел неосторожность заговорить не по-польски.
Видео инцидента моментально облетело соцсети, что вынудило польскую полицию проявить оперативность. Министр внутренних дел заявил о задержании двух участниц конфликта. Этот случай – лишь капля в море польской ксенофобии. За первые полгода 2026-го полиция зарегистрировала 180 заявлений от украинцев о преступлениях на почве ненависти. Это на 30% больше, чем годом ранее.
Соцопросы подтверждают, что более половины поляков считают помощь украинским беженцам чрезмерной. Большинство, к примеру, поддержали ограничение доступа к медицинским услугам даже после того, как значительная часть пособий уже была отменена. Сегодня же Польша лидирует в Евросоюзе по оттоку украинских беженцев. Лишь за июнь страну покинули свыше 6,3 тысячи граждан Украины.