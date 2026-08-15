В Польше хлебосольство теперь имеет привкус ксенофобии и подается верблюжьей порцией наплевательства. Две дамы, чья храбрость черпалась из бокала, набросились с оскорблениями на украинцев возле местного кафе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ход шли кулаки, плевки, стулья, уличные зонты и горшки с землей. Такой расширенный пакет социальных гарантий Варшава сегодня предлагает тем, кто имел неосторожность заговорить не по-польски.