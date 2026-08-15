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Женева теряет репутацию рая для жизни богачей – FT

15 августа 2026 14:41
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Женева теряет репутацию рая для жизни богачей – FT-0

Славу Женевы и окрестностей как рая для респектабельных господ подмочила волна грабежей, которые все чаще совершаются прилюдно, пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

По сведениям полиции, преступники проникают в дома владельцев, угрожают оружием и уносят с собой ценности. 

Жертвами преступления уже стали банкиры, топ-менеджеры компаний и даже чемпион «Формулы-1» Ален Прост. Чаще всего следы нападавших вели в соседнюю Францию.

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Фото: Pinterest

# Криминал

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