Женева теряет репутацию рая для жизни богачей – FT

Славу Женевы и окрестностей как рая для респектабельных господ подмочила волна грабежей, которые все чаще совершаются прилюдно, пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

По сведениям полиции, преступники проникают в дома владельцев, угрожают оружием и уносят с собой ценности.

Жертвами преступления уже стали банкиры, топ-менеджеры компаний и даже чемпион «Формулы-1» Ален Прост. Чаще всего следы нападавших вели в соседнюю Францию.

«Главное, самому себе не лгите». Иран описал политику США цитатой из Достоевского

Фото: Pinterest