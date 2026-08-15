МИД РФ запросил у США и Турции разъяснения по поставкам оружия ВСУ

МИД РФ намерен получить разъяснения от США и Турции по поводу информации касаемо планируемых поставок оружия Киеву, пишет РИА Новости.

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, речь идет о нанесении урона двустороннему взаимодействию Москвы с Вашингтоном и Анкарой. Подтачиванию взаимного доверия способствует подход использования миротворческой риторики с параллельным снабжением вооружением «украинских нацистов», – указала дипломат.

Захарова акцентировала внимание на противоречивости обстоятельств и условий трансфера: остается неизвестным инициатор повторного экспорта «объемного летального груза», а также способ и дата планируемой его переброски украинским получателям.

Причем разговор идет о государствах, рассчитывающих на особую роль в процессе урегулирования конфликта, заявляющих в качестве цели первостепенный «поиск политико-дипломатического решения», – подчеркнула она.

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