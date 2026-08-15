В генштабе Ирана сообщили о захваченных в плен в Катаре пилотах Су-24

Иранские военные летчики в марте текущего были захвачены в плен в Катаре, пишет РИА Новости с ссылкой на главу комитета по поиску пропавших без вести генштаба ВС ИРИ Мохаммада Бакерзаде.

Как сообщается, бомбардировщики Су-24 потерпели крушение во время боевого вылета. В плен трех летчиков захватили катарские Вооруженные силы.

Телеканал CNN передает, что 2 иранских фронтовых бомбардировщика Су-24 были были сбиты катарскими ВВС, когда были близки к нанесению удара по крупнейшей военной базе Соединенных Штатов на Ближнем Востоке в Катаре.

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