В пострадавших от лесных пожаров регионах Канады объявили чрезвычайное положение

Несколько тысяч человек эвакуированы в Канаде из-за лесных пожаров. Спасатели заявляют, что большинство возгораний вышли из-под контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огнем уничтожено более 30 тысяч гектаров угодий. Власти объявили чрезвычайное положение в пострадавших регионах. Специалисты прогнозируют, что сезон пожаров для Канады будет крайне сложным. Обширная засуха и сильный ветер усугубляют ситуацию. Пожары в Канаде в том числе повлияли и на качество воздуха в США.