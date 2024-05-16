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В пострадавших от лесных пожаров регионах Канады объявили чрезвычайное положение

16 мая 2024 07:57
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Несколько тысяч человек эвакуированы в Канаде из-за лесных пожаров. Спасатели заявляют, что большинство возгораний вышли из-под контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В пострадавших от лесных пожаров регионах Канады объявили чрезвычайное положение-1

Огнем уничтожено более 30 тысяч гектаров угодий. Власти объявили чрезвычайное положение в пострадавших регионах. Специалисты прогнозируют, что сезон пожаров для Канады будет крайне сложным. Обширная засуха и сильный ветер усугубляют ситуацию. Пожары в Канаде в том числе повлияли и на качество воздуха в США. 

# Пожар

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