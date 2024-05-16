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В Кении продолжается поиск выживших в результате схода оползня

16 мая 2024 06:58
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В Кении продолжается поиск выживших в результате схода оползня, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. К спасательным работам присоединились добровольцы.

В Кении продолжается поиск выживших в результате схода оползня-1

Новых случаев гибели не зарегистрировано, однако несколько человек все еще не выходят на связь. Люди ищут родственников, которые могли быть дома в момент схода оползня, а теперь, вероятно, остаются под завалами. С конца марта проливные дожди и наводнения в Кении привели к гибели почти 300 человек.

# Природные явления # Новости Кении

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