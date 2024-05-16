В Кении продолжается поиск выживших в результате схода оползня

Новых случаев гибели не зарегистрировано, однако несколько человек все еще не выходят на связь. Люди ищут родственников, которые могли быть дома в момент схода оползня, а теперь, вероятно, остаются под завалами. С конца марта проливные дожди и наводнения в Кении привели к гибели почти 300 человек.