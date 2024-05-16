Студенты Барселоны вышли на митинг в поддержку Палестины

Демонстрации прошли в Барселоне. Там учащиеся призвали к прекращению военных действий в секторе Газа и санкциям против Израиля. В шествии приняли участие несколько сотен студентов. Они выкрикивали пропалестинские лозунги и размахивали плакатами. По сравнению с тем, что происходит в США, эту акцию в Барселоне можно назвать мирной. Полиции не пришлось вмешиваться в происходящее.