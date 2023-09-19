В Канаде больше 130 тысяч человек остались без электричества

Новости Канады. В Канаде более 130 тысяч человек остались без электричества. Причиной ЧП стал ураган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщения о сбоях поступили из провинций на востоке страны. Туда стихия принесла сильный ветер и дожди, из-за чего оказались подтоплены прибрежные районы, приостановлена работа паромов. При этом синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в ближайшие дни.