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В Канаде больше 130 тысяч человек остались без электричества

19 сентября 2023 06:24
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Новости Канады. В Канаде более 130 тысяч человек остались без электричества. Причиной ЧП стал ураган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде больше 130 тысяч человек остались без электричества-1

Сообщения о сбоях поступили из провинций на востоке страны. Туда стихия принесла сильный ветер и дожди, из-за чего оказались подтоплены прибрежные районы, приостановлена работа паромов. При этом синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в ближайшие дни.

# Природные катаклизмы # Новости Канады # Фотофакт

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