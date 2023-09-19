Ливия столкнулась с острой нехваткой медиков и лекарств

Новости Ливии. Ливия столкнулась с острым дефицитом медицинских средств. В первую очередь это связано с тем, что многие больницы были затоплены или разрушены наводнением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме лекарств, стране катастрофически не хватает врачей и медсестер. Местная система здравоохранения оказалась просто не готова к такому количеству пострадавших.

Уже больше недели в Ливии пытаются справиться с последствиями наводнения, жертвами которого стали, по разным данным, от 10 до 20 тысяч человек.