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Ливия столкнулась с острой нехваткой медиков и лекарств

19 сентября 2023 06:18
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Новости Ливии. Ливия столкнулась с острым дефицитом медицинских средств. В первую очередь это связано с тем, что многие больницы были затоплены или разрушены наводнением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ливия столкнулась с острой нехваткой медиков и лекарств-1

Кроме лекарств, стране катастрофически не хватает врачей и медсестер. Местная система здравоохранения оказалась просто не готова к такому количеству пострадавших.

Уже больше недели в Ливии пытаются справиться с последствиями наводнения, жертвами которого стали, по разным данным, от 10 до 20 тысяч человек.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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