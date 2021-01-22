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В Италии представили памятную монету, посвящённую медикам. Что на ней изображено?

22 января 2021 15:10
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Новости Италии. В Италии представили памятную монету, посвященную медикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее создали в знак благодарности врачам и всем медработникам за их заслуги в период пандемии.  

В Италии представили памятную монету, посвящённую медикам. Что на ней изображено?-1

На монете номиналом 2 евро изображены мужчина и женщина в масках, а также выбита надпись «Спасибо».  

В конце мая – начале июня около 3 миллионов экземпляров распределят среди населения. Несколько тысяч оригинальных копий можно будет купить в качестве коллекционных.  

В Италии представили памятную монету, посвящённую медикам. Что на ней изображено?-4

Италия – одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы. Число зараженных там приближается к 2,5 миллионам, умерших – более 84 тысяч.  

# Коронавирус # Фотофакт

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