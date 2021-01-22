В Италии представили памятную монету, посвящённую медикам. Что на ней изображено?

Ее создали в знак благодарности врачам и всем медработникам за их заслуги в период пандемии.

Новости Италии. В Италии представили памятную монету, посвященную медикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На монете номиналом 2 евро изображены мужчина и женщина в масках, а также выбита надпись «Спасибо».

В конце мая – начале июня около 3 миллионов экземпляров распределят среди населения. Несколько тысяч оригинальных копий можно будет купить в качестве коллекционных.