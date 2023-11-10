В Португалии распустили парламент и назначили досрочные выборы

Новости Португалии. Президент Португалии распустил парламент и назначил досрочные выборы. Они запланированы на 10 марта. Об этом глава государства объявил по итогам заседания Госсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заявление прозвучало на фоне отставки премьера страны Антониу Кошты, который стал одним из фигурантов дела о коррупции. Президент Португалии отметил, что и отставка Кошты, и роспуск парламента будут официально оформлены в декабре. Пока премьер продолжает исполнять свои обязанности до момента утверждения государственного бюджета на 2024 год.