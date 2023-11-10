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В Португалии распустили парламент и назначили досрочные выборы

10 ноября 2023 08:45
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Новости Португалии. Президент Португалии распустил парламент и назначил досрочные выборы. Они запланированы на 10 марта. Об этом глава государства объявил по итогам заседания Госсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Португалии распустили парламент и назначили досрочные выборы-1

Заявление прозвучало на фоне отставки премьера страны Антониу Кошты, который стал одним из фигурантов дела о коррупции. Президент Португалии отметил, что и отставка Кошты, и роспуск парламента будут официально оформлены в декабре. Пока премьер продолжает исполнять свои обязанности до момента утверждения государственного бюджета на 2024 год.

# Международная политика # Новости Португалии # Фотофакт

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