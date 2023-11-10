Во Франции объявили наивысший уровень погодной опасности из-за наводнений

Новости Франции. Франция готовится к масштабным наводнениям. Север страны уже затоплен. однако, по прогнозам синоптиков, мощные дожди еще впереди. Они пройдут в регионе 10 и 11 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные власти уже закрыли школы в 200 коммунах. Национальная метеослужба объявила наивысший, красный уровень погодной опасности. В свою очередь власти призвали жителей проявить максимальную осторожность и следовать инструкциям по безопасности. Впрочем, надежнее не выходить из дома без необходимости и временно не пользоваться личным транспортом.