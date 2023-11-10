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Танкер РФ из Приморья сел на мель у берегов Сахалина

10 ноября 2023 08:28
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Российский танкер «Виктория» застрял у побережья Сахалина, но никаких повреждений не было обнаружено. Об этом сообщает РИА Новости.

Капитан сообщил о случившемся в 09.35 по местному времени (01.35 по московскому). На судне находятся 10 человек экипажа. В помощи медиков они пока не нуждаются. На танкере находится 700 тонн топлива. На место происшествия готовятся выехать спасательный буксир «Отто Шмидт».

Дальневосточной транспортной прокуратурой начата проверка исполнения законодательства о безопасности мореплавания. В надзорном ведомстве уточнили, что разлива нефтепродуктов нет.

# Авария

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