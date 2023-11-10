Совбез ООН проведёт заседание по теме Ближнего Востока

Совет безопасности ООН проведет очередное заседание по палестино-израильскому конфликту. Об этом сообщили в офисе генсека Организации, как стало известно в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее уже прошло несколько встреч в таком формате, однако их участники так и не смогли принять ни один из четырех проектов резолюции по вопросу. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Число погибших с обеих сторон превысило 12 300 человек.