Совбез ООН проведёт заседание по теме Ближнего Востока

Совет безопасности ООН проведет очередное заседание по палестино-израильскому конфликту. Об этом сообщили в офисе генсека Организации, как стало известно в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совет безопасности ООН проведет очередное заседание по палестино-израильскому конфликту. Об этом сообщили в офисе генсека Организации, как стало известно в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее уже прошло несколько встреч в таком формате, однако их участники так и не смогли принять ни один из четырех проектов резолюции по вопросу. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Число погибших с обеих сторон превысило 12 300 человек.
9 ноября глава США запросил у израильского премьера гуманитарную паузу длиной в несколько дней. ХАМАС также ведет переговоры об освобождении до 15 заложников в обмен на приостановку боевых действий. Это время необходимо анклаву, чтобы принять гуманитарную помощь. Но пока вопрос остается открытым.