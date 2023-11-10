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Совбез ООН проведёт заседание по теме Ближнего Востока

10 ноября 2023 08:38
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Совет безопасности ООН проведет очередное заседание по палестино-израильскому конфликту. Об этом сообщили в офисе генсека Организации, как стало известно в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совбез ООН проведёт заседание по теме Ближнего Востока-1

Ранее уже прошло несколько встреч в таком формате, однако их участники так и не смогли принять ни один из четырех проектов резолюции по вопросу. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. Число погибших с обеих сторон превысило 12 300 человек.

Совбез ООН проведёт заседание по теме Ближнего Востока-4

9 ноября глава США запросил у израильского премьера гуманитарную паузу длиной в несколько дней. ХАМАС также ведет переговоры об освобождении до 15 заложников в обмен на приостановку боевых действий. Это время необходимо анклаву, чтобы принять гуманитарную помощь. Но пока вопрос остается открытым.

# Международная политика # Фотофакт

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