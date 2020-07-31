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При нападении на банк в Берлине пострадали 12 человек

31 июля 2020 20:40
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Новости Германии. Дерзкое ограбление в центре Берлина. Четверо преступников совершили нападение на торговый центр. Целью налетчиков было отделение банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При нападении на банк в Берлине пострадали 12 человек-1

Злоумышленники применили газовые баллончики, при этом сами они были в противогазах. Помощь медиков потребовалась 12 пострадавшим, четверых из них доставили в больницу.

При нападении на банк в Берлине пострадали 12 человек-4

Стражи порядка до сих не могут установить, удалось ли налетчикам похитить деньги или же они ушли с пустыми руками. Посетителей торгового центра эвакуировали.

При нападении на банк в Берлине пострадали 12 человек-7

Сейчас на месте происшествия работают 40 сотрудников экстренных служб. Район происшествия оцеплен, ближайшая к торговому центру станция метро закрыта. Детали инцидента уточняются.

# Ограбление # Фотофакт

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