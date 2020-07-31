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В Ирландии предложили увеличить пенсионный возраст до 69 лет

31 июля 2020 20:47
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Новости Ирландии. Пенсионный возраст в Ирландии предлагают увеличить до 69 лет. Произойти это должно к 2035 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ирландии предложили увеличить пенсионный возраст до 69 лет-1

Правительственные эксперты объясняют введение непопулярных мер необходимостью минимизировать последствия нынешнего коронавирусного кризиса, который ударил по всем отраслям экономики. Перед руководством страны остро стоит вопрос экономии средств пенсионного фонда. Его бюджет не потянет дополнительные 2 миллиарда 200 миллионов евро в год, необходимые для выплат будущим пенсионерам. В связи с этим переход будет постепенным.

В Ирландии предложили увеличить пенсионный возраст до 69 лет-4

Уже с 2021 года ирландцам предлагают уходить на пенсию в возрасте 67 лет. Сейчас пенсионный возраст в Ирландии составляет для женщин 65 лет, для мужчин – 66.

# Пенсионеры # Фотофакт

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