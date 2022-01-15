Немцы недовольны ковидными ограничениями. Прошла крупная акция протестов

Новости Германии. Драки и задержания: так в Германии прошла крупнейшая акция протеста против ковидных ограничений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улицы Гамбурга вышли более 13 000 человек. Их недовольство вызвали новые правила в отношении баров и ресторанов. Раньше для их посещения было достаточно прививки, теперь каждый раз придется сдавать ПЦР-тест. Освобождены от него только ревакцинированные.