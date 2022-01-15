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Во время жары в Аргентине пропало электричество. Жители не могут включить кондиционеры

15 января 2022 12:41
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Новости Аргентины. Жители Аргентины изнемогают от жары. В стране установилась рекордно высокая температура: до 45 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Во время жары в Аргентине пропало электричество. Жители не могут включить кондиционеры-1

Во многих регионах пропало электричество. Нельзя даже включить кондиционеры. Люди живут в ожидании похолодания: его метеорологи обещают на следующей неделе. А пока все озадачены тем, как спасти будущий урожай: засуха сильно ударила по посевным.  

# Погода # Фотофакт

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