Во время жары в Аргентине пропало электричество. Жители не могут включить кондиционеры

Новости Аргентины. Жители Аргентины изнемогают от жары. В стране установилась рекордно высокая температура: до 45 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во многих регионах пропало электричество. Нельзя даже включить кондиционеры. Люди живут в ожидании похолодания: его метеорологи обещают на следующей неделе. А пока все озадачены тем, как спасти будущий урожай: засуха сильно ударила по посевным.