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В Португалии назревает жилищный кризис – арендная плата выросла более чем на 50 %

05 сентября 2024 20:47
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Пожинать плоды собственных решений начинают европейские власти. Экономические проблемы по всему союзу начинают затрагивать практически каждую сферу жизни. Теперь очередь дошла и до недвижимости. Так, правительство Португалии не может найти выход из жилищного кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Португалии назревает жилищный кризис – арендная плата выросла более чем на 50 %-2

Малое количество доступных квартир в столице страны вызвало нехватку учителей не только в Лиссабоне, но и в окрестных регионах. По статистике за последние годы арендная плата выросла более чем на 50 %. Прогнозы остаются также неутешительными. Предполагается, что стоимость вырастет еще на рекордных 7 %. Пока власти не создали полноценного плана для разрешения ситуации, только частично предоставив несколько домов более чем в 60 километрах от места работы.

# Международная политика

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