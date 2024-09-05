В Португалии назревает жилищный кризис – арендная плата выросла более чем на 50 %

Пожинать плоды собственных решений начинают европейские власти. Экономические проблемы по всему союзу начинают затрагивать практически каждую сферу жизни. Теперь очередь дошла и до недвижимости. Так, правительство Португалии не может найти выход из жилищного кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малое количество доступных квартир в столице страны вызвало нехватку учителей не только в Лиссабоне, но и в окрестных регионах. По статистике за последние годы арендная плата выросла более чем на 50 %. Прогнозы остаются также неутешительными. Предполагается, что стоимость вырастет еще на рекордных 7 %. Пока власти не создали полноценного плана для разрешения ситуации, только частично предоставив несколько домов более чем в 60 километрах от места работы.