Автобусный перевозчик Eurolines будет ликвидирован

Новости мира. Крупнейшего международного перевозчика ждёт полная ликвидация. Автобусную транспортную компанию Eurolines уничтожил финансовый кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Крупнейшего международного перевозчика ждёт полная ликвидация. Автобусную транспортную компанию Eurolines уничтожил финансовый кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На рынке она появилась в 1985 году – 35 лет назад, и быстро обрела популярность среди путешественников, осуществляя бюджетные дальние перевозки по всей Европе.
В апреле 2019 года компанию выкупило немецкое предприятие Flixbus, однако из-за закрытия границ и отсутствия заказов, её финансовое положение окончательно ухудшилось. В ближайшие недели Eurolines прекратит существование, а её сотрудники лишатся работы.