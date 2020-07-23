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Автобусный перевозчик Eurolines будет ликвидирован

23 июля 2020 12:33
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Новости мира. Крупнейшего международного перевозчика ждёт полная ликвидация. Автобусную транспортную компанию Eurolines уничтожил финансовый кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автобусный перевозчик Eurolines будет ликвидирован-1



На рынке она появилась в 1985 году – 35 лет назад, и быстро обрела популярность среди путешественников, осуществляя бюджетные дальние перевозки по всей Европе.

Автобусный перевозчик Eurolines будет ликвидирован-3

В апреле 2019 года компанию выкупило немецкое предприятие Flixbus, однако из-за закрытия границ и отсутствия заказов, её финансовое положение окончательно ухудшилось. В ближайшие недели Eurolines прекратит существование, а её сотрудники лишатся работы. 

# Коронавирус # Фотофакт

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