Автобусный перевозчик Eurolines будет ликвидирован

Новости мира. Крупнейшего международного перевозчика ждёт полная ликвидация. Автобусную транспортную компанию Eurolines уничтожил финансовый кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





На рынке она появилась в 1985 году – 35 лет назад, и быстро обрела популярность среди путешественников, осуществляя бюджетные дальние перевозки по всей Европе.