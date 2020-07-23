За сутки в Японии зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом

Новости мира. Страны вновь вводят ограничительные меры из-за роста числа заболевших коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Страны вновь вводят ограничительные меры из-за роста числа заболевших коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рекордное количество инфицированных за сутки зафиксировано в Японии. В преддверии длинных выходных власти попросили жителей оставаться дома.
Обязательное ношение масок в закрытых общественных местах вступило в силу в Гонконге. Нарушителям грозит внушительный штраф.
Фиксируют вспышки COVID-19 и на курортах. В испанской Барселоне и её окрестностях за минувшие выходные болезнь подтвердилась почти у 3 тысяч человек.
С 23 июля Швейцария расширила список стран с неблагополучной эпидобстановкой, по приезду из которых необходим 10-дневный карантин. Теперь их 42. Беларусь и Швецию из списка вычеркнули.