За сутки в Японии зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом

Новости мира. Страны вновь вводят ограничительные меры из-за роста числа заболевших коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обязательное ношение масок в закрытых общественных местах вступило в силу в Гонконге. Нарушителям грозит внушительный штраф.

Рекордное количество инфицированных за сутки зафиксировано в Японии. В преддверии длинных выходных власти попросили жителей оставаться дома.

Фиксируют вспышки COVID-19 и на курортах. В испанской Барселоне и её окрестностях за минувшие выходные болезнь подтвердилась почти у 3 тысяч человек.