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За сутки в Японии зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом

23 июля 2020 12:27
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Новости мира. Страны вновь вводят ограничительные меры из-за роста числа заболевших коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.     

За сутки в Японии зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом-1

Рекордное количество инфицированных за сутки зафиксировано в Японии. В преддверии длинных выходных власти попросили жителей оставаться дома.

Обязательное ношение масок в закрытых общественных местах вступило в силу в Гонконге. Нарушителям грозит внушительный штраф.

За сутки в Японии зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом-4

Фиксируют вспышки COVID-19 и на курортах. В испанской Барселоне и её окрестностях за минувшие выходные болезнь подтвердилась почти у 3 тысяч человек.

С 23 июля Швейцария расширила список стран с неблагополучной эпидобстановкой, по приезду из которых необходим 10-дневный карантин. Теперь их 42. Беларусь и Швецию из списка вычеркнули.

# Коронавирус # Фотофакт

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