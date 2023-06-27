В Польшу возвращаются лихие 90-е: растёт преступность, участились угоны автомобилей и воровство

Новости Польши. В Польше царит атмосфера страха, неуверенности и недоверия. Все говорит о возвращении в страну лихих 90-х. Об этом информируют местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Растет преступность, люди перестали чувствовать себя в безопасности. Участились угоны автомобилей и воровство запчастей.

По данным варшавского полицейского управления, количество краж за год увеличилось почти на 17 %. Огромные убытки несут и владельцы магазинов. По их словам, они теряют две категории продуктов: или совсем дешевые, которые люди крадут от бедности, или дорогие, которые воры не могут себе позволить.