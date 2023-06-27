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В Польшу возвращаются лихие 90-е: растёт преступность, участились угоны автомобилей и воровство

27 июня 2023 12:01
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Новости Польши. В Польше царит атмосфера страха, неуверенности и недоверия. Все говорит о возвращении в страну лихих 90-х. Об этом информируют местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Растет преступность, люди перестали чувствовать себя в безопасности. Участились угоны автомобилей и воровство запчастей.

В Польшу возвращаются лихие 90-е: растёт преступность, участились угоны автомобилей и воровство-1

По данным варшавского полицейского управления, количество краж за год увеличилось почти на 17 %. Огромные убытки несут и владельцы магазинов. По их словам, они теряют две категории продуктов: или совсем дешевые, которые люди крадут от бедности, или дорогие, которые воры не могут себе позволить.

В Польшу возвращаются лихие 90-е: растёт преступность, участились угоны автомобилей и воровство-4

Количество краж продуктов за год выросло более чем на 30 %. Все это связано с высокой инфляцией. Как показали данные общенационального исследования, проведенного социологической компанией, рост цен на продукты почувствовали 95 % поляков.

# Кризис в ЕС # Новости Польши # Фотофакт

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