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ООН обвинила украинских силовиков в насильственных исчезновениях людей

27 июня 2023 10:40
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Согласно отчету Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с 24 февраля 2022 года украинскими войсками было зарегистрировано значительное увеличение нарушений прав человека, включая произвольные задержания и насильственные исчезновения, пишет РИА Новости.

В отчете отмечается 75 случаев произвольного задержания гражданских лиц, а также использование неофициальных мест содержания под стражей – квартиры, санатории, подвалы заброшенных зданий, полицейские участки и административные помещения местных управлений Службы безопасности Украины. Некоторые задержания были произведены без ордера на арест и основывались на исключениях в национальном законодательстве, которое допускает арест с поличным человека, совершающего преступление.

# Международная политика

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