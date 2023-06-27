ООН обвинила украинских силовиков в насильственных исчезновениях людей

Согласно отчету Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с 24 февраля 2022 года украинскими войсками было зарегистрировано значительное увеличение нарушений прав человека, включая произвольные задержания и насильственные исчезновения, пишет РИА Новости.

В отчете отмечается 75 случаев произвольного задержания гражданских лиц, а также использование неофициальных мест содержания под стражей – квартиры, санатории, подвалы заброшенных зданий, полицейские участки и административные помещения местных управлений Службы безопасности Украины. Некоторые задержания были произведены без ордера на арест и основывались на исключениях в национальном законодательстве, которое допускает арест с поличным человека, совершающего преступление.