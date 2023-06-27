Прямой эфир

Отчет ООН о преступлениях ВСУ усилит влияние Запада на Киев

27 июня 2023 11:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) о случаях ущемления прав человека со стороны украинских силовиков усилит воздействие Запада на киевский режим, полагает глава представительства ДНР в Москве Ольга Макеева, сообщает РИА Новости.

В отчете отмечается значительный рост числа нарушений прав человека, в том числе произвольные задержания и агрессивные действия со стороны украинских силовиков. Макеева высказала сомнения в искренности миссии УВКПЧ ООН, но при этом считает, что публикация отчета будет использована для усиления влияния на режим Зеленского. 

Она также отметила, что факты нарушений со стороны украинских силовых структур документировались в течение девяти лет, но игнорировались ООН и другими международными организациями.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Золотов: Росгвардия получит танки и тяжелые вооружения в скором времени
27 июня 2023 11:11

Золотов: Росгвардия получит танки и тяжелые вооружения в скором времени

ООН обвинила украинских силовиков в насильственных исчезновениях людей
27 июня 2023 10:40

ООН обвинила украинских силовиков в насильственных исчезновениях людей

МО РФ: готовится передача тяжёлой техники ЧВК «Вагнер» в ВС РФ
27 июня 2023 10:28

МО РФ: готовится передача тяжёлой техники ЧВК «Вагнер» в ВС РФ