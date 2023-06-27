Доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) о случаях ущемления прав человека со стороны украинских силовиков усилит воздействие Запада на киевский режим, полагает глава представительства ДНР в Москве Ольга Макеева, сообщает РИА Новости.

В отчете отмечается значительный рост числа нарушений прав человека, в том числе произвольные задержания и агрессивные действия со стороны украинских силовиков. Макеева высказала сомнения в искренности миссии УВКПЧ ООН, но при этом считает, что публикация отчета будет использована для усиления влияния на режим Зеленского.

Она также отметила, что факты нарушений со стороны украинских силовых структур документировались в течение девяти лет, но игнорировались ООН и другими международными организациями.