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В Польше заявили об усилении военного присутствия на восточной границе

25 марта 2024 11:21
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Польша увеличит численность армейских подразделений на восточных границах. Об этом заявил министр обороны страны, как рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше заявили об усилении военного присутствия на восточной границе-1

По его словам, это делается, чтобы предотвратить любые попытки незаконного пересечения рубежей. Мол, подобные случаи участились со стороны Беларуси. И якобы миграционный поток из нашей страны приобретает такие масштабы, что этот вопрос даже пришлось рассматривать на заседании комитета нацбезопасности. Помимо того что военных на постоянной основе разместят у наших границ, польский министр обороны сообщил, что активизируется организация системы гражданской обороны и взаимодействие с войсками стран НАТО.

В Польше заявили об усилении военного присутствия на восточной границе-4

Владислав Косиняк-Камыш, министр национальной обороны Польши:
Наша армия, войска НАТО и вооруженные силы Евросоюза являются гарантом безопасности Польши. И мы будем расширять и укреплять сотрудничество с НАТО и наращивать свои вооруженные силы. Говорю это, не для того чтобы кого-то запугать, а чтобы сдержать наших противников.

В Польше заявили об усилении военного присутствия на восточной границе-7

По словам главы военного ведомства, уже в ближайшее время в приграничных с Беларусью районах начнется строительство необходимой инфраструктуры для размещения дополнительных армейских подразделений. А кроме забора на границе с нашей страной уже началось возведение новых укрепительных сооружений.

# Международная политика # Новости Польши

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