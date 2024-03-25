В Польше заявили об усилении военного присутствия на восточной границе

Польша увеличит численность армейских подразделений на восточных границах. Об этом заявил министр обороны страны, как рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, это делается, чтобы предотвратить любые попытки незаконного пересечения рубежей. Мол, подобные случаи участились со стороны Беларуси. И якобы миграционный поток из нашей страны приобретает такие масштабы, что этот вопрос даже пришлось рассматривать на заседании комитета нацбезопасности. Помимо того что военных на постоянной основе разместят у наших границ, польский министр обороны сообщил, что активизируется организация системы гражданской обороны и взаимодействие с войсками стран НАТО.

Владислав Косиняк-Камыш, министр национальной обороны Польши:

Наша армия, войска НАТО и вооруженные силы Евросоюза являются гарантом безопасности Польши. И мы будем расширять и укреплять сотрудничество с НАТО и наращивать свои вооруженные силы. Говорю это, не для того чтобы кого-то запугать, а чтобы сдержать наших противников.