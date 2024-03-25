Песков: спецслужбы РФ работают самостоятельно по теракту в «Крокусе»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы России ведут самостоятельное разбирательство по факту теракта в «Крокусе» и не нуждаются в помощи других стран. Об этом пишет РИА Новости.

«...ни о какой помощи речи не идет», – ответил Песков.

Он отметил, что, несмотря на предупреждения западных стран о возможных террористических атаках в Москве, российским службам удалось справиться с ситуацией.

После нападения в «Крокусе» Белый дом сообщил, что США получили сведения о подготовке теракта в Москве и передали их России. Однако посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что посольство РФ в Вашингтоне не получало подобных уведомлений.