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В Азербайджане задержали мужчину, который планировал теракты в стране

25 марта 2024 10:18
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В Азербайджане был задержан Аскеров Бахруз, который, по мнению Службы госбезопасности, планировал убить главу администрации города Ленкорань. Об этом пишет РИА Новости.

Аскерова, живущего в Мурманске, Россия, подозревают в заговоре террористического акта в Азербайджане.

Его обвиняют также в том, что он спланировал атаку на иностранную учительницу по изучению английского языка в Азербайджане. Аскерова задержали и обвинили по нескольким статьям Уголовного кодекса. Сотрудники Службы безопасности сообщили, что Аскеров планировал организацию учений за рубежом.

# Международная политика

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