В Польше заявили о готовности оказать военную помощь украинцам

О поставке сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Не считаясь с количеством жертв, он цинично назвал HIMARS хитом этого лета на передовой. Отметив, что звук данных снарядов всем давно знаком. Кроме того, Резников поблагодарил президента США Джо Байдена и минобороны Штатов Ллойда Остина за укрепление украинской армии. Впрочем, усилить оружейные запасы Украины намерены не только в США. О готовности снова и снова оказывать военную помощь заявили и в Польше. В ближайшее время украинским военным стоит ожидать самоходные гаубицы Krab.