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В Польше заявили о готовности оказать военную помощь украинцам

01 августа 2022 18:40
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США продолжают снабжать Украину оружием. Еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS прибыли в страну 1 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше заявили о готовности оказать военную помощь украинцам-1

О поставке сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Не считаясь с количеством жертв, он цинично назвал HIMARS хитом этого лета на передовой. Отметив, что звук данных снарядов всем давно знаком. Кроме того, Резников поблагодарил президента США Джо Байдена и минобороны Штатов Ллойда Остина за укрепление украинской армии. Впрочем, усилить оружейные запасы Украины намерены не только в США. О готовности снова и снова оказывать военную помощь заявили и в Польше. В ближайшее время украинским военным стоит ожидать самоходные гаубицы Krab.

# Международная политика # Ллойд Остин # Алексей Резников # Джо Байден # Фотофакт

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