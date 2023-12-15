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В Польше заявили о фальсификации экспертизы по смоленской катастрофе

15 декабря 2023 19:52
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Новости Польши. Новый замминистра обороны Польши обвинил комиссию по расследованию смоленской катастрофы в растрате государственных средств и клевете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также глава канцелярии премьер-министра Ян Грабец заявил о фальсификации экспертиз американских и европейских специалистов по вопросу падения самолета.

В Польше заявили о фальсификации экспертизы по смоленской катастрофе -1

Третье правительство Дональда Туска активно меняет всю политику государства. Ранее министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш объявил о ликвидации самой комиссии. В скором времени будут возбуждены уголовные дела по факту злоупотребления полномочиями и растрат бюджетных средств. Напомним, комиссия была создана после крушения над Смоленском самолета с президентом Польши Лехом Качиньским в 2010 году.

# Международная политика # Новости Польши

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