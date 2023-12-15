Ведущие экономики еврозоны заканчивают год в глубоком кризисе

Слабый спрос на товары и услуги усилил спад в Германии и Франции. Экономисты ожидали, что показатели улучшатся в обеих странах, но этого так и не произошло. Причинами рецессии называют геополитические проблемы, бюджетный кризис в Германии и борьбу Европейского центробанка с инфляцией. По официальным прогнозам, немецкая экономика в следующем году едва ли будет расти.