Ведущие экономики еврозоны заканчивают год в глубоком кризисе, к таким выводам пришли европейские аналитики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ведущие экономики еврозоны заканчивают год в глубоком кризисе, к таким выводам пришли европейские аналитики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Слабый спрос на товары и услуги усилил спад в Германии и Франции. Экономисты ожидали, что показатели улучшатся в обеих странах, но этого так и не произошло. Причинами рецессии называют геополитические проблемы, бюджетный кризис в Германии и борьбу Европейского центробанка с инфляцией. По официальным прогнозам, немецкая экономика в следующем году едва ли будет расти.