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Ведущие экономики еврозоны заканчивают год в глубоком кризисе

15 декабря 2023 19:52
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Ведущие экономики еврозоны заканчивают год в глубоком кризисе, к таким выводам пришли европейские аналитики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведущие экономики еврозоны заканчивают год в глубоком кризисе-1

Слабый спрос на товары и услуги усилил спад в Германии и Франции. Экономисты ожидали, что показатели улучшатся в обеих странах, но этого так и не произошло. Причинами рецессии называют геополитические проблемы, бюджетный кризис в Германии и борьбу Европейского центробанка с инфляцией. По официальным прогнозам, немецкая экономика в следующем году едва ли будет расти.

# Экономический кризис

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