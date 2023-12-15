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Литва выделила 200 млн евро на покупку ПВО в Норвегии

15 декабря 2023 19:47
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Литва выделила 200 миллионов евро на покупку ПВО в Норвегии. Согласно заявлению Министерства обороны страны, на этой неделе в Вильнюсе договор о покупке был подписан с производителем систем вооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва выделила 200 млн евро на покупку ПВО в Норвегии-1

По предварительным подсчетам, установки должны прибыть в Литву примерно в 2026 году. Ранее правительство приобретало такие же комплексы. Они прошли успешную интеграцию в местную армию. Такие очевидные сигналы подталкивают к мыслям о милитаризации страны. Ведь наращивание военного арсенала плохо скажется на добрососедских отношениях с другими странами.

# Вооруженные силы

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