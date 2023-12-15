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Конгресс США ограничил возможности президента по выводу страны из НАТО

15 декабря 2023 15:14
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Конгресс США принял закон, который запрещает президенту страны выйти из НАТО без одобрения законодателей. Об этом пишет РИА Новости.

Такое решения было принято в свете возможного прихода экс-лидера США Дональда Трампа к президентской власти в 2024 году, который прежде выражал намерение покинуть ряды Альянса.

Закон гласит, что президент не может аннулировать участие Америки  в Североатлантическом союзе без разрешения Сената или акта Конгресса. Положение было внесено по предложению сенаторов Тима Кейна и Марка Рубио, которые подчеркнули важность НАТО для обеспечения национальной безопасности Штатов. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

# Международная политика

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