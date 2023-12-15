Конгресс США ограничил возможности президента по выводу страны из НАТО

Конгресс США принял закон, который запрещает президенту страны выйти из НАТО без одобрения законодателей. Об этом пишет РИА Новости.

Такое решения было принято в свете возможного прихода экс-лидера США Дональда Трампа к президентской власти в 2024 году, который прежде выражал намерение покинуть ряды Альянса.

Закон гласит, что президент не может аннулировать участие Америки в Североатлантическом союзе без разрешения Сената или акта Конгресса. Положение было внесено по предложению сенаторов Тима Кейна и Марка Рубио, которые подчеркнули важность НАТО для обеспечения национальной безопасности Штатов. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.