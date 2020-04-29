В Польше заработают ТЦ и отели. Но есть одно условие

Новости мира. Торговые центры и отели в Польше возобновят работу с 4 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако для посетителей будет установлен особый режим допуска: на 15 квадратных метров площади – 1 человек.

Также в стране откроются некоторые музеи, библиотеки и спортплощадки. А уже с 6 числа воспитанников примут ясли и детские сады.