В Польше заработают ТЦ и отели. Но есть одно условие

Новости мира. Торговые центры и отели в Польше возобновят работу с 4 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако для посетителей будет установлен особый режим допуска: на 15 квадратных метров площади – 1 человек.
Новости мира. Торговые центры и отели в Польше возобновят работу с 4 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако для посетителей будет установлен особый режим допуска: на 15 квадратных метров площади – 1 человек.
Также в стране откроются некоторые музеи, библиотеки и спортплощадки. А уже с 6 числа воспитанников примут ясли и детские сады.
О возобновлении занятий в школах пока не сообщается. Планы по снятию ограничительных мер разработали и в других странах Евросоюза.