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В Польше заработают ТЦ и отели. Но есть одно условие

29 апреля 2020 13:59
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Новости мира. Торговые центры и отели в Польше возобновят работу с 4 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако для посетителей будет установлен особый режим допуска: на 15 квадратных метров площади – 1 человек.

В Польше заработают ТЦ и отели. Но есть одно условие-1

Также в стране откроются некоторые музеи, библиотеки и спортплощадки. А уже с 6 числа воспитанников примут ясли и детские сады.

В Польше заработают ТЦ и отели. Но есть одно условие-4

О возобновлении занятий в школах пока не сообщается. Планы по снятию ограничительных мер разработали и в других странах Евросоюза. 

# Коронавирус # Фотофакт

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