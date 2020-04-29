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В Канаде зафиксирован сильнейший за 100 лет паводок

29 апреля 2020 12:46
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Новости Канады. Около 12 тысяч человек в канадской провинции Альберта были вынуждены покинуть свои дома из-за сильнейшего паводка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде зафиксирован сильнейший за 100 лет паводок -1

Больше всего из-за разлива местных рек пострадал город Форт-МакМюррей. Накануне сотрудники экстренных служб провели порядка 200 спасательных операций по эвакуации граждан.

В Канаде зафиксирован сильнейший за 100 лет паводок -4

В Канаде зафиксирован сильнейший за 100 лет паводок -6

За последнее столетие это самое масштабное половодье, зафиксированное в регионе.

# Наводнение # Фотофакт

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