В Канаде зафиксирован сильнейший за 100 лет паводок

Новости Канады. Около 12 тысяч человек в канадской провинции Альберта были вынуждены покинуть свои дома из-за сильнейшего паводка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Канады. Около 12 тысяч человек в канадской провинции Альберта были вынуждены покинуть свои дома из-за сильнейшего паводка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Больше всего из-за разлива местных рек пострадал город Форт-МакМюррей. Накануне сотрудники экстренных служб провели порядка 200 спасательных операций по эвакуации граждан.
За последнее столетие это самое масштабное половодье, зафиксированное в регионе.