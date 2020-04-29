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Пытаясь прорваться на базу спецназа, смертник взорвал бомбу в Кабуле

29 апреля 2020 12:59
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Новости Афганистана. Террорист-смертник привёл в действие бомбу в провинции Кабул, неподалёку от столицы Афганистана,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пытаясь прорваться на базу спецназа, смертник взорвал бомбу в Кабуле-1

В результате атаки погибли 3 человека. Ещё 15 граждан серьёзно пострадали.

Пытаясь прорваться на базу спецназа, смертник взорвал бомбу в Кабуле-4

Медики оказывают раненым первую помощь и доставляют в больницы. По предварительным данным, боевик пытался проникнуть на территорию базы спецназа. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из действующих в стране группировок.

# Теракт в Афганистане # Фотофакт

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