По Парижу ездит фургон с голограммами зебр и рыбок

Новости Франции. Французский художник-постановщик поднимает настроение жителям Парижа, которые находятся на карантине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый вечер мужчина ездит по улицам города на своём фургоне с открытым кузовом, внутри которого прячутся экзотические животные.

С помощью голограмм художник воссоздаёт рыбок, зебр и других обитателей саванн и джунглей. Все они довольно правдоподобно двигаются. Чтобы полюбоваться на это зрелище, местные жители выходят на балконы и веранды.