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По Парижу ездит фургон с голограммами зебр и рыбок

29 апреля 2020 12:54
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Новости Франции. Французский художник-постановщик поднимает настроение жителям Парижа, которые находятся на карантине,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По Парижу ездит фургон с голограммами зебр и рыбок-1

Каждый вечер мужчина ездит по улицам города на своём фургоне с открытым кузовом, внутри которого прячутся экзотические животные.

По Парижу ездит фургон с голограммами зебр и рыбок-4

По Парижу ездит фургон с голограммами зебр и рыбок-6

С помощью голограмм художник воссоздаёт рыбок, зебр и других обитателей саванн и джунглей. Все они довольно правдоподобно двигаются. Чтобы полюбоваться на это зрелище, местные жители выходят на балконы и веранды.   

# Коронавирус # Фотофакт

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