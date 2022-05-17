В Польше вводят налог на пустующие квартиры
Новости Польши. На фоне бушующей во всей Европе инфляции Польша готовит для своих граждан новый налог – на пустующие квартиры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем разделить налоговое бремя вместе с поляками предстоит и белорусам, сбежавшим туда за лучшей жизнью. Новое законодательство предусматривает дополнительные платежи с неиспользуемых квартир, а также с третьих и последующих в собственности. И это притом, что инфляция в Польше уже выросла почти на 12,5 %. Цены стремительно растут буквально на все.
Подробнее о том, как польская карета день за днем превращается в испорченную тыкву, расскажет Сергей Шуманский.
Бушующая инфляция заставляет все больше поляков менять свои традиционные привычки и образ жизни. Более трети из них уже ограничивают себя в ежедневных расходах. Каждый четвертый практически перешагнул за черту бедности. Продукты подорожали почти на 13 %, за ними – одежда и обувь. Инфляция также затронула здравоохранение, образование и связь. По сравнению с 2021 годом цены на масло и муку выросли почти на 26 %, сахар подорожал на треть, а мясо птицы прибавило в цене почти половину стоимости.
О кредитах жители демократической Польши даже и не думают. Разве что планируют как можно скорее погасить оставшиеся долги в опасении, что ставки продолжат расти. А опасаться полякам и перебежчикам-белорусам сегодня есть чего. Цены в стране растут буквально и по дням, и по часам.
Наибольшее давление на цены оказала стоимость топлива и энергоносителей. Например, бензин подорожал почти на 30 % по сравнению с маем 2021 года. Летом поляки ждут резкого подорожания автомобильного топлива до 8 злотых – это около 1,8 доллара за литр. 27 % к прошлогодней цифре прибавили электричество и газ. Польские пенсионеры возмущаются и говорят, что не будут платить по счетам. А в мэрии отвечают, что не могут им помочь, потому что этого не позволяют положения закона. Вишенкой на торте стал новый налог, который польские власти готовятся принять в ближайшее время.