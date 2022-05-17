В Польше вводят налог на пустующие квартиры

Новости Польши. На фоне бушующей во всей Европе инфляции Польша готовит для своих граждан новый налог – на пустующие квартиры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем разделить налоговое бремя вместе с поляками предстоит и белорусам, сбежавшим туда за лучшей жизнью. Новое законодательство предусматривает дополнительные платежи с неиспользуемых квартир, а также с третьих и последующих в собственности. И это притом, что инфляция в Польше уже выросла почти на 12,5 %. Цены стремительно растут буквально на все.

Бушующая инфляция заставляет все больше поляков менять свои традиционные привычки и образ жизни. Более трети из них уже ограничивают себя в ежедневных расходах. Каждый четвертый практически перешагнул за черту бедности. Продукты подорожали почти на 13 %, за ними – одежда и обувь. Инфляция также затронула здравоохранение, образование и связь. По сравнению с 2021 годом цены на масло и муку выросли почти на 26 %, сахар подорожал на треть, а мясо птицы прибавило в цене почти половину стоимости.

О кредитах жители демократической Польши даже и не думают. Разве что планируют как можно скорее погасить оставшиеся долги в опасении, что ставки продолжат расти. А опасаться полякам и перебежчикам-белорусам сегодня есть чего. Цены в стране растут буквально и по дням, и по часам.