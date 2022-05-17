Пассажирский поезд столкнулся с товарным недалеко от Барселоны. Более 85 человек пострадали

Новости Испании. В Испании пассажирский поезд столкнулся с товарным. Один человек погиб, еще более 85 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло в пригороде Барселоны. Грузовой состав сошел с рельсов и врезался в электричку, которая выезжала со станции. Спасателям удалось эвакуировать пассажиров. Как минимум двое получили тяжелые ранения, у остальных легкие травмы. На месте работает полиция. Власти ведут расследование случившегося.