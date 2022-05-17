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Пассажирский поезд столкнулся с товарным недалеко от Барселоны. Более 85 человек пострадали

17 мая 2022 17:40
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Новости Испании. В Испании пассажирский поезд столкнулся с товарным. Один человек погиб, еще более 85 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажирский поезд столкнулся с товарным недалеко от Барселоны. Более 85 человек пострадали-1

ЧП произошло в пригороде Барселоны. Грузовой состав сошел с рельсов и врезался в электричку, которая выезжала со станции. Спасателям удалось эвакуировать пассажиров. Как минимум двое получили тяжелые ранения, у остальных легкие травмы. На месте работает полиция. Власти ведут расследование случившегося.

# Авария # Фотофакт

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