«Мы испытываем шок». Глава Банка Англии обеспокоен ситуацией, которая складывается в Европе

Инфляция, растущая бедность, отсутствие реакции властей и мрачные прогнозы экспертов. Примерно так сейчас выглядит экономическая ситуация в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно последнему отчету Еврокомиссии, финансовый рост ЕС замедляется, а инфляция стремится к очередным рекордам. Так, в Германии повышение цен беспокоит людей намного больше, чем события в Украине и COVID-19. Теперь почти вся зарплата уходит на продукты, бензин и электроэнергию. Пытаться экономить начали даже люди с высокими доходами. Они стали переходить на более дешевые торговые марки, следить за скидками и бережливо относиться к потреблению электроэнергии дома.

Кипр же прямо обвинил в своих бедах Евросоюз. Так как цены в магазинах стали расти сразу после принятия нового пакета санкций в отношении России. Дороже всего обходится энергоснабжение и бензин. Их стоимость выросла более чем на 30 процентов. На этом фоне подорожали и продукты.

Остро ощущают кризис и в Великобритании. Глава Банка Англии признался в своей беспомощности в борьбе с инфляцией. И предупредил жителей «туманного Альбиона» о возможном катастрофическом росте цен на продукты.

Эндрю Бейли, глава Банка Англии:

Сейчас мы испытываем шок от цен на энергоносители, роста цен на продукты питания и роста мировых цен на товары. Нет никакой разумной денежно-кредитной политики, которая могла бы удержать инфляцию. Ситуация становится только хуже, и это повод для серьезного беспокойства не только в Великобритании, но и в развивающихся государствах.