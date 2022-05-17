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«Мы испытываем шок». Глава Банка Англии обеспокоен ситуацией, которая складывается в Европе

17 мая 2022 15:47
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Инфляция, растущая бедность, отсутствие реакции властей и мрачные прогнозы экспертов. Примерно так сейчас выглядит экономическая ситуация в ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Мы испытываем шок». Глава Банка Англии обеспокоен ситуацией, которая складывается в Европе-1

Согласно последнему отчету Еврокомиссии, финансовый рост ЕС замедляется, а инфляция стремится к очередным рекордам. Так, в Германии повышение цен беспокоит людей намного больше, чем события в Украине и COVID-19. Теперь почти вся зарплата уходит на продукты, бензин и электроэнергию. Пытаться экономить начали даже люди с высокими доходами. Они стали переходить на более дешевые торговые марки, следить за скидками и бережливо относиться к потреблению электроэнергии дома.  

«Мы испытываем шок». Глава Банка Англии обеспокоен ситуацией, которая складывается в Европе-4

Кипр же прямо обвинил в своих бедах Евросоюз. Так как цены в магазинах стали расти сразу после принятия нового пакета санкций в отношении России. Дороже всего обходится энергоснабжение и бензин. Их стоимость выросла более чем на 30 процентов. На этом фоне подорожали и продукты.  

«Мы испытываем шок». Глава Банка Англии обеспокоен ситуацией, которая складывается в Европе-7

Остро ощущают кризис и в Великобритании. Глава Банка Англии признался в своей беспомощности в борьбе с инфляцией. И предупредил жителей «туманного Альбиона» о возможном катастрофическом росте цен на продукты.  

«Мы испытываем шок». Глава Банка Англии обеспокоен ситуацией, которая складывается в Европе-10

Эндрю Бейли, глава Банка Англии:  
Сейчас мы испытываем шок от цен на энергоносители, роста цен на продукты питания и роста мировых цен на товары. Нет никакой разумной денежно-кредитной политики, которая могла бы удержать инфляцию. Ситуация становится только хуже, и это повод для серьезного беспокойства не только в Великобритании, но и в развивающихся государствах.  

«Мы испытываем шок». Глава Банка Англии обеспокоен ситуацией, которая складывается в Европе-13

Стоит отметить, что уже сейчас около 27 % британцев вынуждены пропускать приемы пищи. Еще 65 % перестали включать отопление из-за скачка цен. А в Новой Зеландии намного труднее стало пожилым людям, так как пенсии для некоторых граждан были сокращены. Причина – ограничительные меры в отношении России, введенные властями страны.  

# Экономический кризис # Эндрю Бейли # Фотофакт

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