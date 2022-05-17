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Жителям некоторых кварталов Пекина запрещено выходить из дома. В Китае ввели антиковидные ограничения

17 мая 2022 17:36
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Новости Китая. В Китае ужесточают антиковидные ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жителям некоторых кварталов Пекина запрещено выходить из дома. В Китае ввели антиковидные ограничения-1

Так, в Пекине из-за вспышки коронавируса закрыли свыше 100 станций метро. Жителям некоторых кварталов и вовсе запрещено покидать свои квартиры. Также в Пекине закрыты все заведения общественного питания. Доставка еды осуществляется прямо на дом. А на въезде в город у всех проверяют медицинские документы на наличие прививки от коронавируса.

# Коронавирус # Фотофакт

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