Жителям некоторых кварталов Пекина запрещено выходить из дома. В Китае ввели антиковидные ограничения

Новости Китая. В Китае ужесточают антиковидные ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. В Китае ужесточают антиковидные ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в Пекине из-за вспышки коронавируса закрыли свыше 100 станций метро. Жителям некоторых кварталов и вовсе запрещено покидать свои квартиры. Также в Пекине закрыты все заведения общественного питания. Доставка еды осуществляется прямо на дом. А на въезде в город у всех проверяют медицинские документы на наличие прививки от коронавируса.