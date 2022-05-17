Жителям некоторых кварталов Пекина запрещено выходить из дома. В Китае ввели антиковидные ограничения

Так, в Пекине из-за вспышки коронавируса закрыли свыше 100 станций метро. Жителям некоторых кварталов и вовсе запрещено покидать свои квартиры. Также в Пекине закрыты все заведения общественного питания. Доставка еды осуществляется прямо на дом. А на въезде в город у всех проверяют медицинские документы на наличие прививки от коронавируса.