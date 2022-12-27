В Польше вдвое подорожал символ праздничного стола – карп

Новости Польши. Новый год в Польше еще никогда не был таким дорогим. Цены выросли на все продукты, а один из символов праздничного стола – карп – за год подорожал вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Новый год в Польше еще никогда не был таким дорогим. Цены выросли на все продукты, а один из символов праздничного стола – карп – за год подорожал вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате от некоторых блюд полякам на этот раз придется отказаться. Значительно подорожали овощи, грибы, масла, мука. Жители вынуждены сокращать разнообразие угощений. Так, почти половина поляков заявляют, что планируют приготовить менее 12 блюд к праздничному столу.
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