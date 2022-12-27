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20% французских студентов живут за чертой бедности

27 декабря 2022 19:39
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Новости Франции. Учеба или еда: французские студенты оказались перед сложным выбором. Не менее 20 % учащихся живут за чертой бедности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20% французских студентов живут за чертой бедности-1

Положение усугубляет рост цен на продукты питания и электроэнергию. Не желая бросать учебу, молодые люди обращаются к благотворительным организациям. Они помогают если не финансово, то хотя бы едой. Так, в самом сердце Парижа более тысячи молодых людей пришли на раздачу продуктов. По всей стране такие акции проходят ежедневно.

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# Кризис в ЕС # Новости Франции # Фотофакт

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